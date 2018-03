Adelantos De La Temporada 4 De ‘Sherlock’ ¿Se Espera Una Tragedia? ¿Va A Morir Mary Watson?

El creador de “Sherlock” Mark Gatiss ha dejado caer una bomba sobre los fans de la serie diciendo que habrá una “tragedia inesperada” que ocurrirá en la serie cuando regrese para su cuarta temporada. Esto hizo que los fans empezaran a especular y se preguntaran qué personaje se enfrentará a su trágica desaparición.

“Siempre se puede esperar una tragedia, así como aventura, eso así es como funciona”, dijo Gatiss a Radio Times en una entrevista, en respuesta a una pregunta sobre lo que se puede esperar de la próxima temporada.

Esas pocas palabras consiguieron que todo el mundo se preguntara quién será despedido porque Sherlock Holmes (Benedict Cumberbatch) y John Watson (Martin Freeman) definitivamente deben estar a salvo. Por lo tanto, los fans están especulando que será la esposa de John Mary Watson. María se la juega por la pareja de la vida real de Freeman Amanda Abbington.

En el pasado, Freeman ya bromeó sobre la muerte de Mary.

“Mientras rodamos rápido y creamos historias originales, por lo general, seguimos la trayectoria de lo que Conan Doyle hizo. Así que [John] se casa, y luego muere Mary -. Lo que hace suponer que va a morir en algún punto de la serie”, según Freeman dijo a The Telegraph a principios de este año.

Sin embargo, este argumento sólo ocurrirá si Gatiss y el creador Stefen Moffat optan por seguir la historia original de “Sherlock Holmes” del aclamado escritor Sir Arthur Conan Doyle. Por otro lado, Gatiss dijo que el público no debe hacer suposiciones sobre la base de la historia original.

“Sólo porque ocurra en la historia original no significa que va a suceder en la serie porque hay una gran cantidad de cambios y un montón de lugares para visitar y cosas que hacer. Debe quedar claro por ahora que, si bien … nosotros hemos introducidoa los padres de Sherlock y de Mycroft [por ejemplo], no creo que alguna vez hayan sido vistos en cualquier adaptación – así que hay un montón de sorpresas por venir “, dijo Gatiss.

Debido a las apretadas agendas de los protagonistas de “Sherlock”, los nuevos episodios de la serie de televisión se emitirán o bien a finales 2015 o a principios de 2016. La temporada 4 sucederá a finales de 2015, pero habrá una emisión especial de entrega para reunir a Holmes y Watson que se filmará en enero de 2015.

Los seguidores de la serie de televisión adaptada de “Sherlock” están entusiasmados por saber que hay muchas novedades que pueden esperar en la temporada 4.