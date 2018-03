Barista de Seúl Crea Obras de Arte de Café

El barista surcoreano es famoso por sus creaciones artísticas que él hace en cada taza de café que vende. Sus creaciones le han dejado casi 200,000 seguidores de Instagram.

Aunque las creaciones que pueden ser vistas en sus tazas de café son famosas obras maestras creadas por artistas con Van Gogh y Edvard Munch, él también hace trabajos personalizados para los clientes.

Él ha recibido peticiones de todo tipo. Desde personajes de cuentos, como el Principito a una portada de revista de Vogue Corea. Sin embargo, sin importar el diseño, Lee dice que es importante que sus obras de arte también puedan ser consumidas, no solo admiradas.

“Es mi regla no hacer un café que la gente no pueda beber,” él dice. “Solo hago arte de crema en café frío. Si lo hago en café caliente, el sabor cambia al enfriarse y no quiero que el sabor del café cambie.”