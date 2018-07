Buceador muere en la operación de rescate tailandesa mientras se encuentra en una misión de suministro

Saman Gunan, que era un ex buceador de la marina tailandesa de élite, ha muerto mientras trataba de entregar tanques de aire al equipo de fútbol de los niños y su entrenador atrapado en una cueva en Tailandia.

Gunan fue sacado a la superficie por su compañero de buceo. Aunque se realizaron medidas de reanimación, no se pudo revivir al buzo.

Se cree que el contramaestre Gunan tenía 38 años y decidió unirse a la operación de rescate a pesar de que ya no era miembro de la marina.

A pesar del desafortunado acontecimiento, dijo que la operación de rescate seguiría adelante y que harían todo lo posible por salvar a los niños y a su entrenador.

“Su amigo trató de darle primeros auxilios, pero no respondió. Lo llevamos a la cámara tres y le dimos otra ronda de primeros auxilios, pero permaneció inconsciente. Así que lo llevamos al hospital. Puedo garantizar que no entraremos en pánico, no detendremos nuestra misión, no dejaremos que el sacrificio de nuestro amigo se desperdicie”.