Escándalo De Infidelidad De Leah Messer, y Jeremy Calvert

Messer ha tenido un año lleno de batallas por la custodia con su ex marido, acusaciones de infidelidad, y el cuidado de tres niños, uno con necesidades especiales. Sin embargo, la ferviente cristiana siempre ha confiado en Dios para proveer y satisfacer las necesidades de su familia. Ella y su esposo Jeremy Calvert han logrado hacerlo a través de un año estresante juntos, a pesar de rumores y acusaciones de infidelidad por ambas partes.

Los rumores del escándalo de Leah Messer y Jeremy Calvert han empezado. Leah Messer, estrella de Teen Mom 2, ha admitido que Jeremy Calvert participó en las fotos desnudas del escándalo mientras él la engañó con Brittany Musick. Y Leah no va a pasar por alto la infidelidad de Leah Messer, ni el escándalo de Jeremy Calvert; ella lo va a solucionar con una pelea, dicen los informes.

Brittany, con el nombre de Twitter Nina Gentry fue acusada de tratar de romper el matrimonio de Lea, a lo que Nina replicó, “¿Como de tonto puede ser?”

Nina Twitter, “¡Tu Eres la ‘otra chica’ ni siquiera la principal! ¡Una mujer inteligente y elegante sabe lo que quiere conseguir y a donde quiere ir!” Y Leah respondió: “Tu nivel de madurez, y la atención que es lo que tanto necesitas. Tan triste que hay niños involucrados. #Pathetic.” Mstarz.com informa.

Esta es la primera incidencia donde Leah ha respondido directamente a Twitter al lado de la llama de Jeremy. Desde que Leah Messer se enteró del escándalo de Jeremy Calver, Brittany ha estado luchando contra la crítica, al etiquetarla como un “camión de auxilio casa ‘

Según MStars News, la estrella de la realidad estaba defendiendo a su matrimonio en todo momento de Leah Messer, el escándalo de Jeremy Calvert incluso después de que Leah y Jeremy le estaban engañando a ella. Ahora, el elegante lado de Jeremy ha concedido una entrevista acerca de su participación y el reconocimiento de que Jeremy ha enviado Brittany sus fotos de desnudos.

Brittany dijo a In Touch Weekly, “Leah me envió un mensaje por primera vez en Twitter, y luego me empezó a enviar mensajes de texto para averiguar detalles de nuestra relación, y agrega:” Al principio, pensé que estaba mintiendo, porque Jeremy le dijo que no él no había hablado con ella – que fueron los chicos en el trabajo”.

Sin embargo, “Cuando le mostré la foto [desnudo], Leah respondió:” Sí, señora … que sería mi marido'”, continuó. Entonces, “[Leah] me dijo que realmente duele y que no sabía qué hacer,” el informe continuó diciendo.