La familia del niño del balcón le agradece a Mamoudou Gassama, el “Hombre Araña” maliense

Un niño que estaba colgando de un balcón en la capital de Francia fue salvado por un inmigrante maliense, después de que escaló cuatro pisos con sus propias manos. Ahora la familia del niño le agradecen.

Lunes 28 de mayo, fue un día terrible para una familia viviendo en París que dejaron a su hijo solo en casa y salieron de compras. El niño de cuatro años de alguna manera fue hasta el balcón y estaba a segundos de un fin trágico de no ser por Mamoudou Gassama, el inmigrante maliense que logró escalar cuatro pisos con sus manos y salvar al niño. Después de este episodio, todos lo estaban llamando “hombre araña.” La familia del niño también ha expresado su sincera gratitud y agradecieron a Mamoudou por su coraje.

“Él es verdaderamente un héroe,” dijo la abuela del niño.

Estas son buenas noticias para el Sr. Gassama después de que este accidente pudo haber terminado tan trágico, ya que se le dará la ciudadanía. Adicionalmente, el presidente de Francia, Emmanuel Macron insistió en agradecerle personalmente por su coraje, dándole una mellada e incluso ofreciéndole una oportunidad de trabajo en el servicio de bomberos. Las malas noticias para el padre del niño, sin embargo, es que él se enfrentará con cargos debido a fallar al completar sus tareas como un padre y cuidado al niño.

¿Por qué el niño de cuatro años estaba en el balcón?

¿Cómo sucedió esto en realidad? ¿Qué estaba haciendo un niño de cuatro años en el balcón y por qué se le dejó solo en casa en el primer lugar? Parece que el padre y el niño habían estado viviendo en París solo por tres semanas, después de que se mudaron de Reunión. La madre y el segundo hijo de la pareja todavía estaban en Reunión en el lugar de la abuela y debían reunirse con el niño y el padre más adelante en junio. El padre, quien vivía en el sexto piso de un edificio ubicado en algún lugar en el norte de París, decidió apresurarse a la tienda y hacer unas compras y dejó al niño solo en casa. Sin embargo, él no solo hizo compras, pero permaneció más tiempo afuera para jugar Pokémon Go. El niño ya había caído dos pisos, pero afortunadamente, él logró sostenerse al balcón del cuarto piso. En una entrevista que le dio a Antenne Reunión, la madre del niño dijo que esta no era la primera vez que el padre dejaba solo al niño y que él no estaba acostumbrado a cuidar a su hijo.

“No puedo justificar lo que hizo mi marido. La gente dirá que podría haberle pasado a cualquiera y que les ha pasado a otras personas. Mi hijo tuvo suerte”, añadió.

¿El niño pudo haber sido salvado antes?

El vídeo que se volvió viral estos días mostrando al niño colgando del balcón también tenía a otro adulto en el cuarto piso y que parecía suficientemente cerca del niño para poder salvarlo antes de la llegada de “Spiderman”. En una entrevista que le dio al periódico Le Parisien, el vecino reclamó que, aunque él estaba cerca de niño, sólo pudo sostener la mano del niño y no levantarlo debido a un muro divisor que separaba los dos balcones.

“No quería tomar el riesgo de soltar su mano, pensé que sería mejor hacer las cosas paso por paso,” fueron sus palabras.

Este hombre dejó que los bomberos entraran en su piso y subieran sobre el divisor. Afortunadamente, alcanzaron al Sr. Gassama y el niño y logró salvar a ambos.

¿El niño está a salvo ahora?

Sí, el niño está a salvo ahora. Las autoridades francesas lo han puesto en custodia. Por no cumplir con su deber parental, el padre podía enfrentarse a un máximo de dos años de prisión y a una multa de 30.000 euros (35.000 dólares). La madre también será entrevistada pronto por trabajadores sociales. El vecino dijo que el chico llevaba un traje del Hombre Araña y tenía una uña rasgada y estaba sangrando de uno de sus dedos.

¿Quién es Mamoudou Gassama?

Mamoudou Gassama es un joven de 22 años de Malí, África Occidental quien dejó su país natal en 2013. En 2014 él llegó a Italia después de cruzar el Desierto de Sahara y atravesó el mar mediterráneo. At some point, he was also intercepted by police. En la reunión que tuvo con el presidente Macro, el Sr. Gassam dijo que él había escogido venir a Francia porque no tenía conocidos ni amigos en Italia y su hermano había estado viviendo en Francia por muchos años ya.