Los Estados Unidos salen del pacto nuclear de Irán – ¿Qué sigue?

Aunque los Estados Unidos anunciaron su retiro del pacto nuclear de Irán, los poderes europeos mantienen su posición, diciendo que el trato “no está muerto.”

El presidente Donald Trump anunció este martes que los Estados Unidos se retirarán del JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action; Plan de Acción Conjunto y Completo en español), el cual fue hecho inicialmente para frenar las actividades nucleares tomando lugar en Irán. En intercambio por esto, las sanciones impuestas por la Unión Europea, Estados Unidos y las Naciones Unidas fueron levantadas.

En un discurso televisivo, el presidente Trump describió este trato como “un trato horrible, unilateral que nunca debió haber sido hecho”. Adicionalmente, él dijo que este trato no tenía la intención de proteger a los Estados Unidos y a sus aliados, pero, por lo contrario, como ha presentado “límites muy débiles en el régimen de la actividad nuclear y nada de límites en su comportamiento maligno, incluyendo sus actividades siniestras en Siria, Yemen y otros lugares.”

La reacción de Irán hacia la salida de Estados Unidos

El contrato fue firmado en 2015, bajo la presidencia de Barack Obama, y en el momento, ciertas sanciones económicas contra Irán fueron exoneradas debido a este trato. Además de Estados Unidos e Irán, otros miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que firmaron el trato fueron China, Rusia, Francia, Alemania y el Reino Unido.

Como una respuesta, Irán reclamó que intentaría rescatar el trato y n caso de que esto no produjera los resultados deseados, reiniciaría el proyecto de enriquecimiento de uranio.

“Si logramos las metas del trato en cooperación con otros miembros del trato, permanecerá en lugar,” el presidente Hassan Rouhani dijo en esta entrevista.

Sin embargo, el Ayatola Ali Hamenei, el líder supremo de Irán no comparte el mismo entusiasmo como el presidente de Irán, diciendo que él necesitaría ciertas “garantías” de Alemania, Francia y el Reino Unido antes de decidir si mantener o no el trato nuclear, ya que no confiaba en ellos.

Qué tienen que decir otros poderes claves sobre esto

El Sr. Le Drain le dijo a una radio francesa que una reunión entre Irán, Francia, Alemania y Bretaña está agendada para el lunes y aunque América anunció su renuncia, “el trato no está muerto”.

Rusia anunció su decepción sobre la decisión de Trump de renunciar al trato nuclear de Irán, mientras que China expresó arrepentimiento.

Sin embargo, hay algunos países que creen que Estados Unidos hizo un movimiento inteligente en salir del trato y aquellos son Israel y Arabia Saudita, los más grandes rivales regionales de Irán.

Benjamin Netanyahu, el Primer Ministro de Israel, incluso mencionó que él “apoya completamente” la decisión de Trump y caracterizó el trato como uno “desastroso”.

¿Cuáles eran los términos del trato?

Irán estuvo de acuerdo en reducir el arsenal de enriquecimiento de uranio del país por 15 años y el numero de centrifugas utilizadas para el enriquecimiento de uranio por una década. Vale la pena mencionar que el uranio se utiliza en la fabricación de armas nucleares y combustible para reactores.

Adicionalmente, Irán agradeció traer ajustes a una instalación de agua pesada, así que eran incapaces de producir plutonio.

En intercambio por estos acuerdos, las sanciones económicas de Irán (las cuales fueron impuestas inicialmente por las Unión Europea, Naciones Unidas y Estados Unidas) fueron alzadas.

De acuerdo con Jonathan Marcus, un correspondiente de BBC, el trato tenía sus defectos, ya que no cubría varias actividades iraníes preocupantes, como el programa de misiles.

La decisión de Trump de salir del trato nuclear de Irán ha puesto a América en un curso de colisión con aliados muy importantes, creen los expertos. También, algunas personas temen que esta decisión podría generar otra guerra catastrófica en esta región del Medio Oriente.

