Mientras tanto en Canadá: Nublado con una probabilidad de… ¡Popó!

Parece que está lloviendo popó en Canadá. Este extraño fenómeno ha estado sucediendo por más de un mes ahora y los oficiales no han ofrecido ninguna explicación sólida aún.

Todo comenzó el 9 de mayo en Columbia Británica. Una mujer estaba en el coche con su hijo y se detuvo con una luz roja. En algún momento, empezó a llover, pero no era lluvia regular. Cuando los dos miraron a través del techo corredizo abierto del coche, se sorprendieron más que nada al ver que estaban “inundados” no con agua de lluvia, sino con heces líquidas y húmedas.

“Empecé a llorar (y) estuve como: ‘Estoy cubierto de popó’, dijo Susan Allan en una entrevista. “Estaba cayendo del cielo. Podías sentir las gotas golpeándote. Cuando miré hacia arriba no había nada más que un avión volando.”

Tres días después de esto, otro hombre que vivía en la misma ciudad se sorprendió al encontrar su coche salpicado en algo que parecía ser popó. El evento más reciente presenta a una mujer situada a más de 3.000 km (1.864 millas) de distancia. Mientras disfrutaba de su tarde en la cubierta, alrededor de las 4 de la tarde, notó que un “líquido negro” caía del cielo y salpicaba no sólo su cubierta, sino también las ventanas y la barandilla.

“Era como si el tanque séptico de alguien explotara”, dijo Linda Smith en una entrevista que dio a las noticias de la CBC. “Fue muy malo.”

Se ha informado de 18 casos diferentes de popó que cae del cielo en todo Canadá, pero la verdad detrás de estos desafortunados acontecimientos aún no se ha aclarado por completo.

Una posible teoría involucra el “hielo azul”. Se sabe que el personal de los aviones no puede vaciar los retretes mientras el avión está en el cielo, ya que esto podría tener consecuencias desagradables y podría clasificarse como una violación de la salud, pero la verdad es que los accidentes ocurren. Puede suceder que a veces los desechos humanos son teñidos de azul debido al uso de desodorante químico en los lavabos se filtran fuera del avión.

“Si esto sucede, el líquido que se filtra de las válvulas se congela y se adhiere al exterior de la aeronave cuando la aeronave está volando a gran altitud”, dijo Transport Canada, el departamento gubernamental que se ocupa del transporte federal y que es responsable de investigar estos incidentes en una entrevista que se lo dio a CBC. “A medida que el avión comienza su [descenso] y la atmósfera se calienta, el hielo comenzará a derretirse y las piezas se separarán del avión. Estos trozos de hielo se derretirán o permanecerán en su estado sólido antes de golpear el suelo”, agregaron.

Sin embargo, aún no se ha dado ninguna explicación oficial al público. Después de hablar con varias tripulaciones de aviación e investigar el radar local y revisar los informes, parece que Transport Canada ha llegado a la conclusión de que lo que está cayendo del cielo no es popó, ya que no “cumple con la descripción de hielo azul”.