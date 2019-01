Nancy Pelosi es votada presidenta de la Cámara y aprueba proyectos de ley para poner fin al cierre de gobierno

La Casa quiere terminar el cierre de gobierno, pero no financiar el muro prometido del presidente Trump

En el día de la reunión 116º del Congreso los Representantes de la Cámara votan por Nancy Pelosi como la oradora de la Cámara, regresando así a los demócratas para tomar la iniciativa después de ocho años de control republicano.



En su primer día después de tomar control oficialmente, los Demócratas pasaron dos proyectos de ley para terminar un cierre parcial del gobierno a punto de entrar en su 14º día. El primero es para financiar el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos hasta el 8 de febrero, proporcionando $1.3bn para seguridad fronteriza, pero no para un muro. Mientras tanto, el segundo proyecto de ley es para financiar el cierre de agencias federales como la agricultura, transportación, comercio y departamentos de justicia hasta el 30 de septiembre.



Pero el Senado, donde los republicanos tienen la mayoría, no aprobará estos proyectos de ley sin la aprobación de Trump que aparentemente no recibirán en ningún momento pronto. El presidente Trump hizo una aparición sorpresa en la sala de reuniones de la Casa Blanca el jueves para recordar a todos que todavía quiere su muro y no firmará nada a menos que le otorgue eso, afirmando que el cierre parcial durará “todo el tiempo que sea necesario”.



Después de una reunión sin resultados entre los líderes del Congreso de ambos partidos y el presidente en la Casa Blanca el miércoles, se reunirán de nuevo este viernes para otra ronda de conversaciones, esperemos que tengan más éxito.



Fuente: www.businessinsider.com