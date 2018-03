Noticias De ‘The Real Housewives of Beverly Hills’: Dos Mamas Se Quedaron Atrás, Lisa Rinna Explica Por Qué Se Une A La Serie

El último episodio de “The Real Housewives of Beverly Hills” se llenó de lágrimas, ya que Yolanda Foster y Kyle Richards despidieron a sus hijas que ahora están unidas para la universidad.

Richards, cuya hija Alexia se dirige a la Universidad de Arizona en este semestre, dijo: “Se ha ido una niña que vive en su casa a un apartamento. Una parte de mí le quiere para terminar en la Universidad de Arizona, pero la parte retorcida de mí quiere que ella esté más cerca de casa “.

Richards y su esposo Mauricio derramaron algunas lágrimas cuando despidieron a Alexia, después de que ambos estuvieran de acuerdo en que ella recibirá $1.800 por mes.

Las mismas despedidas dramáticas ocurrieron en la casa de Foster cuando Bella estaba programada para ir a NYU para el próximo semestre. Bella incluso escribió a su madre una nota para pedir disculpas por su reciente violación de la DUI.

Foster lloró mientras leía la carta en voz alta, que dijo: ” Lo único que quiero es volver a ganar tu confianza sigo siendo tu niña buena … el incidente fue un gran error … pero no define lo que soy “.

La estrella de la televisión abrazó a su hija y luego le dijo que a sus 50 años de edad, todavía es capaz de cometer errores.

Mientras tanto, la recién llegada Lisa Rinna explicó su decisión de unirse al elenco de “The Real Housewives of Beverly Hills”, durante una entrevista con el programa Today.

“Yo estaba buscando hacer algo indignante, loco y arriesgado, y mira lo que cayó en mi regazo. ¡Hola! Eso es lo que he puesto en el universo, y esto es lo que regresó”, dijo la estrella del programa de televisión.

También mencionó que su marido Harry Hamlin es un gran apoyo para su nuevo trabajo, diciendo que su única exigencia es evitar la comprobación de su cuenta de Twitter.

“La única cosa es que no se me permite mirar en mi Twitter y hacer cualquier publicación en las redes sociales, y no puedo leer las respuestas. Ella dijo: ‘Lo bueno es tan malo como el dolor de la cabeza, para que puedas hacerlo “, declaró Rinna.

Fuentes cercanas a la pareja nos dicen que Adrienne terminó scon u año y medio de relación con Jacob Busch – pero no hay mala sangre entre la mujer de 53 años de edad, y Maloof de 25 años de edad, JB.

Maloof y Busch comenzaron a salir en 2013, pero su relación aparentemente comenzó a desvanecerse el otoño pasado y ahora por fin ha concluido.

“The Real Housewives of Beverly Hills” se emite todos los martes por la noche en Bravo.