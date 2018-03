Novedades De James Bond 24: Ralph Fiennes, Ben Whitshaw, y Naomi Harris Se Unen Al Elenco De James, La Chica Bond Revelada

Si hay una película que nunca pasa de moda, es James Bond. Desde que fue creado en 1953 por Ian Fleming, el agente 007 ha dejado a miles de fans esperando su siguiente secuencia de película llena de acción, y millones de mujeres desmayadas después de su encanto en la pantalla. Aunque estoy seguro de que nada es mejor que el agente más querido del MI6, no hay nada más grande para una película que un conjunto perfecto.

Por lo tanto, para aquellos que habéis esperado noticias de la película ‘Bond 24’, habéis venido al lugar correcto porque tenemos la última actualización sobre Bond 24 y las ubicaciones, actores y, por último, una respuesta a la pregunta que se ha preguntado desde el principio, “¿Quién es la próxima chica Bond?”

Novedades sobre James Bond 24: Ralph Fiennes, Ben Whitshaw, y Naomi Harris son las últimas incorporaciones al elenco de James Bond 24. El rodaje comienza este mes de diciembre de 2014. Las ubicaciones posibles incluyen Austria, Roma o Marruecos.

La fecha de estreno de James Bond 24 ha sido fijada para el 23 de octubre de 2015 en el Reino Unido y el 6 de noviembre de 2015 en los EE.UU..

Léa Seydoux es la nueva chica Bond y estará haciendo su debut en James Bond 24. Sus créditos en cine incluyen Mission Impossible: Ghost Protocol, Robin Hood, y Midnight in Paris.

No ha habido ninguna confirmación en cuanto a quién será el villano. El actor sin duda deberá tener los zapatos grandes para llenar el turno inolvidable de Javier Bardem en Skyfall.

Las estrellas Brit Adele o Sam Smith pueden ser la voz detrás de la canción de la película.

La trama de la película James Bond 24 arrenca donde terminó Skyfall, con Sam Mendes dirigiendo de nuevo la película.

En una entrevista con Vulture, Mendes dice:

“Esperamos poder recuperar parte de la vieja ironía, y nos aseguramos de que no se convierta en aburrida. No puedo hacer el numero, no soy muy bueno en eso. A menos que tenga sentido. ¿Eso tiene sentido ? a veces me gustaría sacarlo a colación más, pero yo no lo puedo hacer muy bien, así que no lo hago.”

“Mi objetivo es escribir una gran película que sea apropiada, para construir sobre lo que hicimos en ‘Skyfall’, pero que a la vez sea única, los temas, las ideas y los personajes de ‘Skyfall’, obviamente pueden continuar, porque es una franquicia, y es una historia en curso”, dijo el escritor John Logan.