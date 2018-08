“Pared de hidrógeno” en el borde de nuestro sistema solar puede ser alcanzable

La NASA descubrió lo que parece ser una pared de hidrógeno en el borde de nuestro sistema solar y dijo que podría ser alcanzable

Los científicos de la NASA creen que su nave espacial New Horizons puede ver la pared brillante de hidrógeno que parece estar ubicada en el borde de nuestro sistema.

La pared es el límite exterior de nuestro sistema y es el lugar donde termina la burbuja del sol de viento solar. Además, es donde una masa de materia interestelar que es demasiado pequeña para atravesar ese viento se acumula y presiona hacia adentro.

Un límite visible se forma allí, y mientras que en un lado hay los últimos vestigios de viento solar, en el otro hay una acumulación de materia interestelar que también incluye hidrógeno.

Ahora la NASA está segura de que New Horizons, que también pasó por Plutón en 2015, puede ver ese límite.

New Horizons detectó una luz ultravioleta extra, del tipo que los investigadores esperarían que fuera producida por una pared de hidrógeno galáctico. Aun así, los investigadores dicen que la señal no es un signo seguro de que New Horizons haya visto realmente una pared de hidrógeno. Todas las sondas podrían haber detectado la luz ultravioleta de otra fuente.

Pero, de nuevo, Alice – el instrumento que vio la pared – es más sensible que cualquier cosa que los Voyagers tenían a bordo antes de comenzar su viaje fuera del sistema solar.

“Si la luz ultravioleta se apaga en algún momento, es posible que New Horizons haya dejado la pared en su espejo retrovisor”, explicaron los investigadores en una declaración adjunta. “Pero si la luz nunca se desvanece, entonces su fuente podría estar más adelante, viniendo de algún lugar más profundo en el espacio.”

Fuente: foxnews.com