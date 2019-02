Las 26 personas más ricas del mundo tienen tanto riqueza como el 50% más pobre de la humanidad

La creciente concentración de la riqueza mundial se ha puesto en relieve en un informe que muestra que los 26 billonarios más ricos poseen tantos activos como los 3,8 billones de personas que constituyen la mitad más pobre de la población del planeta.

Los 26 más ricos tienen la misma riqueza que la mitad más pobre

En un cheque anual de riqueza publicado para marcar el inicio del Foro Económico Mundial en Davos, la organización benéfica para el desarrollo dijo que 2018 había sido un año en el que los ricos se habían vuelto más ricos y los pobres más pobres, informa The Guardian.



Dijo que la brecha creciente estaba obstaculizando la lucha contra la pobreza, agregando que un impuesto sobre la riqueza del 1% recaudaría un estimado de 418 billones de dólares al año, lo suficiente para educar a todos los niños que no asisten a la escuela y proporcionar atención médica que prevenga tres millones de muertes.



Los multimillonarios de todo el mundo, que casi se han duplicado en número desde la crisis financiera mundial de 2008, vieron crecer sus fortunas combinadas en $2.500mn al día, mientras que los 3.8 mil millones de personas en la parte inferior de la escala vieron su caída de riqueza en un 11 por ciento en 2018, dijo el informe anual de desigualdad de la organización benéfica con sede en Reino Unido.



En los 10 años transcurridos desde la crisis financiera, el número de multimillonarios casi se ha duplicado, dijo Oxfam, agregando entre 2017 y 2018, un nuevo multimillonario fue creado cada dos días.



El hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, vio aumentar su fortuna a 112 mil millones de dólares. Sólo el 1% de su fortuna equivale a todo el presupuesto sanitario de Etiopía, un país de 105 millones de personas.



Los analistas encontraron que 3.4 mil millones de personas apenas han escapado de la pobreza extrema y viven con menos de 5.50 dólares diarios, al tiempo que hacen aún más profunda la brecha entre ricos y pobres. Todo esto está empezando a socavar la lucha contra la pobreza, dañando las economías y aumentando la ira pública.



Como resultado, el informe concluye, el número de multimillonarios que poseen tanta riqueza como la mitad de la población mundial cayó de 43 en 2017 a 26 el año pasado. En 2016 el número fue 61.

Resumiendo las conclusiones sobre la grave brecha entre las personas más ricas y las más pobres:



En los 10 años transcurridos desde la crisis financiera, el número de multimillonarios casi se ha duplicado.

Entre 2017 y 2018 se creó un nuevo multimillonario cada dos días.

El hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, el propietario de Amazon, vio aumentar su fortuna a $112.000mn.

El 10% más pobre de los británicos está pagando un tipo impositivo efectivo más alto que el 10% más rico (49% frente al 34%) una vez que se tienen en cuenta los impuestos sobre el consumo como el IVA.

La desigualdad está poniendo en peligro el progreso de la sociedad.



El director de campañas y políticas de Oxfam, Matthew Spencer, dijo: “La caída masiva del número de personas que viven en la pobreza extrema es uno de los mayores logros del último cuarto de siglo, pero el aumento de la desigualdad está poniendo en peligro nuevos avances.

También añadió que “La forma en que se organizan nuestras economías significa que la riqueza se concentra cada vez más e injustamente entre unos pocos privilegiados, mientras que millones de personas apenas subsisten. Las mujeres mueren por la falta de una atención de maternidad decente y a los niños se les niega una educación que podría ser su vía para salir de la pobreza. Nadie debe ser condenada a una tumba anterior o a una vida de analfabetismo simplemente por haber nacido pobre.



El informe señaló que muchos gobiernos están profundizando esta desigualdad al no hacer suficientes inversiones en servicios públicos. Sorprendentemente 10.000 personas mueren diariamente debido a la falta de atención médica y hay 262 millones de niños que no asisten a la escuela, a menudo porque sus padres no pueden pagar los honorarios, los uniformes o los libros de texto. Oxfam también dijo que los gobiernos debían hacer más para financiar servicios públicos universales y de alta calidad abordando la evasión fiscal y asegurando una fiscalidad más justa, incluso sobre las corporaciones y la riqueza de las personas más ricas, que a menudo estaban infravalorados.