¿Por qué olvidar un pendiente en el trabajo no es algo tan malo después de todo?

Psicólogos y científicos de la información proporcionaron nueva información en como sistemas de información digital ayudan a las tareas diarias y por qué podría no ser algo tan malo el olvidar ciertas cosas.

Con el aumento en la globalización y la digitalización, centros de trabajo y negociaciones de trabajo han crecido en complejidad en décadas recientes. Más información y datos son procesados y se vuelven obsoletos a un ritmo acelerado. Debido a esto, organizaciones, compañías y trabajadores individuales están utilizando sistemas de información digital para recordar hechos y figuras para ellos.

Podríamos pensar que, cuando esto esté sucediendo, estos sistemas estarían embruteciendo a las personas que las usan, psicólogos y científicos de la información de la Universidad de Münster argumentan que en realidad tienen el efecto contrario. De hecho, la habilidad de olvidar cosas hace a las personas y organizaciones más hábiles de actuar en temas del presente.

¿Por qué no deberíamos preocuparnos acerca de olvidar información?

Tradicionalmente, el olvido ha sido considerado como un decaimiento pasivo a través del tiempo de la información registrada y almacenada en el cerebro. Mientras algunas memorias podrían simplemente desvanecerse como tinta en un papel expuesto a la luz solar, investigaciones recientes sugieren que olvidar suele ser más intencional, con el borrado siendo orquestado por mecanismos celulares y moleculares elaborados. El olvido no es necesariamente un sigo de una memoria defectuosa. De hecho, expertos han demostrado que un sistema de memoria inteligente necesita olvidar.

El olvido no tiene nada que ver con el fracaso, olvidar puede ser una estrategia principal del cerebro en el procesamiento de nueva información. Olvidar es esencial, argumentan algunos investigadores, ya que el objetivo biológico de los aparatos de memoria del cerebro no es preservar información, si no ayudar al cerebro a tomar decisiones acertadas.

Entender como el cerebro olvida podría ofrecer pistas para mejorar el rendimiento mental en cerebros saludables, al mismo tiempo que proporciona información en los mecanismos que subyacen una variedad de desordenes mentales.

El uso de la tecnología no es obstáculo para nuestras capacidades de memoria

Guido Hertel, Profesor de Psicología Organizacional y Empresarial de la Universidad de Münster y Jörg Becker, Profesor del Instituto de Sistemas de Información, crearon una simulación de un proceso empresarial típico para probar su teoría. Ellos simularon el proceso que compañías de manufactura suelen utilizar repetidamente para decidir la cantidad de productos de una empresa que se venderán en diferentes países.

Hertel y Becker encontraron que la introducción de un sistema de información de apoyo condujo a mejores decisiones económicas y también libero recursos cognitivos de los usuarios. Estos empleados que utilizaron el sistema de información podían recordar mejor detalles de decisiones previas de la compañía que otras personas en el grupo de control, las cuales no tuvieron acceso al sistema de información.

Los participantes podrían recordar mejor los detalles de los productos de la compañía que otras personas en el grupo de control, quienes tomaban decisiones sin algún soporte basado en sistemas y, como resultado, tenían que retener más información en su memoria. Aun más importante, los participantes que fueron capaces de utilizar el sistema de información reportaron que se sintieron menos estresados al trabajar en tareas complejas.

Para que una persona confíe en un sistema de información, la confiabilidad técnica y la calidad de la información disponible fue esencial.

Lo que investigadores encontraron interesante fue que la confianza en los sistemas de información estaba determinada por una amplia variedad de factores. La desconfianza, por otro lado, ya surgía con un solo problema – por ejemplo, un problema técnico único.

Los resultados del estudio proporcionaron un modelo inicial para el diseño de sistemas de información confiables y, como resultado, eficientes, permitiendo a autoridades en organizaciones olvidar información innecesaria.

Estos hallazgos proporcionaron una mayor motivación para crear un sistema de información confiable que permite a las persona olvidar partes de información innecesarias pero importante del lugar de trabajo.

El equipo ahora investigara como otros factores relaciones al lugar de trabajo influyen en el olvido, así como los costos han aumentado por malas decisiones o la orientación personal hacia la seguridad y bienestar.

El objetivo de los estudios es adaptar sistemas de información en la mejor manera posible a varias condiciones generales.