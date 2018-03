Adelantos De La Temporada 4 De ‘Grimm’ ¿Cuando Recuperará Nick Sus Poderes? ¿Cómo De Peligrosos Son Nick y Adalind Con Su “Explosiva” Conexión Mental?

El pasado viernes, el capitán Renard (realmente agresivo, pero con una buena madre), Elizabeth, se ofreció a ayudar a Monroe y Rosalee para encontrar una cura para Nick. ¿Van a tener éxito en revertir el hechizo de Adalind? ¡Sigue leyendo para saber los adelantos de la temporada 4 de ‘Grimm’!

En el episodio 2, Nick y Adalind experimentaron el efecto secundario del hechizo que le quitó las antiguas potencias de Grimm. Aparte de un dolor de cabeza y una división de cabeza, los dos parecían haber cambiado de lugar con Nick viendo lo que ve Adalind vio y viceversa.

¿Cómo de peligroso es este sentido que comparten exactamente?

De acuerdo con David Giuntoli (que interpreta a Nick Burkhardt), la conexión es “mágica, horrible.” También admite Three if by Space que él mismo no sabe por qué todo esto está sucediendo y que “desde luego no puede decir cómo terminará todo esto.”

Claire Coffee (que interpreta a Adalind) estaba un poco más dispuesta a compartir lo que ocurría en los adelantos de la temporada 4 de ‘Grimm’. Según los informes, dijo a TVLine, “Se los vincula de una manera que va a ser explosiva llegado el Episodio 8.”

La cura, una vez descubierta, no será tan simple como beber una poción. Coffee reveló además, “se resuelve en sí mismo de una manera muy traicionera y tiene implicaciones enormes para un par de los personajes.”

Ésos personajes seguramente incluirán a Nick y Adalind, pero ¿a quién más? Juliette podría ser uno de ellos, con su conexión romántica con Nick. Ella solicitó previamente a Monroe y Rosalee que dejaran de buscar una cura (lo que ellos totalmente ignoraron).

Coffee bromeó un poco más, “No dejo de pensar en que todos los que odian Adalind van a estar súper emocionados con lo que sucede en el comienzo de la temporada.”

De acuerdo con la sinopsis del episodio cuatro, la Hexenbiest se encontrará a sí misma de nuevo en Portland después de la gestión de escapar de la mazmorra de los Reales.

Mientras tanto, Elizabeth, Monroe y Rosalee finalmente harán un gran avance con la cura. Según las pistas de Coffee, sin embargo, suena como que los poderes de Nick sólo serán completamente restaurados en el episodio ocho.

Aunque parece que Coffee ha revelado demasiado, en realidad ha dejado a los espectadores de la serie casi con más dudas de las que ya de por si tenían a cerca de todo lo que va a ocurrir.

Puedes ver un adelanto del episodio 4 en la página web oficial de la serie.