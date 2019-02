La entrevista de estrés ha convertido a otra víctima. ¿De verdad ayuda a encontrar al empleado adecuado?

Olivia Bland, una joven de 22 años de Manchester que estaba buscando trabajo en el campo de la comunicación, pensó que sabía cómo iba a ir una entrevista de trabajo.

Desafortunadamente para ella, las cosas tomaron un giro equivocado y todo se convirtió en un juego de uso abusivo del poder, algo cercano a la locura. Por suerte, tuvo el valor de defenderse, no lo que muchos habrían hecho.



La nueva forma de abuso del empleador – la entrevista de estrés



Todos sabemos cómo suele tener lugar una entrevista: comienza con un apretón de manos, el reclutador o gerente le hace algunas preguntas sobre sus fortalezas y debilidades, sus objetivos o plan de carrera, algunas inspecciones de CV y una agradable despedida.

Se supone que son bastante relajados y definitivamente menos de dos horas.



La experiencia de Olivia Bland no fue tan grata y de sus propias palabras pasó por algo más como una entrevista de trabajo infernal.



Olivia Bland terminó llorando en la parada del autobús, después de lo que la joven de 22 años describe como ser deliberadamente desgarrada en pedazos sobre todo, desde sus habilidades de escritura hasta su postura (aparentemente incluso “mis brazos estaban equivocados, y la forma en que me senté estaba mal”). El jefe de la compañía tecnológica Craig Dean, el hombre del otro lado de la mesa, terminó publicando lo que él llamó una disculpa “privada de sueño y ansiosa” en Twitter después de que su relato de todo se volviera viral.



También hay que señalar que el consejo de administración de Dean emitió más tarde una declaración, insistiendo en que estaba seguro de que no había habido “acoso o intimidación”, mientras que prometió reflexionar sobre lo que había sucedido. Pero lo que sea que pasó dentro de esa sala de entrevistas, evidentemente no ha terminado bien para nadie. Bland compara todo esto con una conversación con un ex abusivo, separando todo lo que supuestamente estaba mal con ella; las redes sociales nombrando y avergonzando, siendo lo que es, Dean ahora debe estar experimentando algo muy similar.



¿Qué es exactamente la prueba de estrés?



El tipo de experiencia descrito por Bland se conoce como una “entrevista de estrés”, una técnica para probar cómo los solicitantes tratan con la presión sacándolos de la zona de confort de las preguntas y respuestas esperadas.

Un ejemplo es una tendencia que estaba bastante extendida en la industria de la tecnología a principios de esta década, donde un entrevistador haría a un candidato preguntas extrañas como “¿por qué son redondas las tapas de alcantarilla?” u ordenarles que diseñen algo en el acto. El objetivo no es obtener una respuesta exacta, sino ver cómo reacciona un candidato y probar su proceso de pensamiento.

“Ciertamente hay diferentes tipos de estrés asociados con muchas posiciones: lograr resultados, cumplir los plazos, tratar con clientes difíciles, por ejemplo”, dice Neal Hartman, profesor principal en comunicación gerencial en el MIT. “La entrevista de estrés puede crear condiciones para ver cómo un solicitante podría manejar esos desafíos.”



Las entrevistas de estrés también se pueden usar para simular ciertas situaciones, como probar a los agentes de servicio al cliente que necesitan estar preparados para hacer frente a las llamadas telefónicas abusivas, dice Kim Ruyle, presidente de Inventive Talent Consulting. Pero si los candidatos van a ser sometidos a este tipo de situaciones, tendrían que ser informados de antemano.



En cualquier caso, hay una gran diferencia entre hacer una pregunta difícil y menospreciar a un candidato, dice Ruyle, agregando que el abuso verbal en cualquier entorno laboral es inapropiado y nunca debería formar parte de la entrevista.



Así como Maurice Schweitzer, profesor de operaciones y gestión de la información en la Universidad de Pennsylvania, nos dice, “estas entrevistas de estrés no son nuevas, ni están en camino a la extinción”, añade que la práctica tiene más que ver con un cierto tipo de jefe que con cualquier industria específica.



“Los gerentes que trabajan en un entorno de alto estrés, los gerentes que experimentan una demanda excesiva de puestos de trabajo en su empresa y los gerentes que creen que pueden aprender cómo las personas enfrentan el estrés enfatizándolos en una entrevista.”



¿Podría ayudar este tipo de entrevista con algo?



Los expertos parecen estar divididos sobre la efectividad del modelo tradicional de entrevista de estrés. Algunos dicen que hay beneficios al simular un incidente de trabajo estresante, aunque aún realista, para identificar las habilidades de resolución de problemas de un candidato. Pero prácticamente todos coinciden en que el uso de cualquier nivel de ridiculización y humillación es inaceptable y obsoleto.



Las entrevistas de trabajo tóxicas pueden ser una espada de doble filo. Los candidatos que pasan por pruebas de estrés extremo reciben asientos de primera fila al lado más feo de la empresa con la que están tratando. Pueden transmitir estas experiencias a otros posibles solicitantes, o, al igual que en el caso de Bland, crear una publicación viral en las redes sociales, causando una espiral de retroalimentación negativa que daña la capacidad de la empresa para atraer talento.



Un componente clave aquí, uno que sienta el escenario para cualquier entrevista de trabajo hostil, es el poder. El resultado va a ser un sistema de problemas creados por entrevistas de estrés que en gran medida no se controla.