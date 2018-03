Maestro de Historia es Despedido Después de Insultar a un Militar de Estados Unidos

Un maestro del sur de California fue grabado insultando a la milicia de Estados Unidos durante clase y fue despedido inmediatamente a través de una decisión unánime

Gregory Salcido tuvo que dejar su posición como maestro de historia en la Preparatoria El Rancho después de describir la milicia de Estados Unidos y todos a los que se le unen usando palabras agresivas.

“Sus comentarios no reflejan lo que representamos, quiénes somos. El salón de clases nunca debería ser un lugar donde los estudiantes sientan que están siendo molestados, abusados, intimidados,” presidente de la Junta de Educación Aurora Villon dijo.

Durante una de las clases, un estudiante lo grabó en secreto preguntándole a la clase por qué deberían servir en la milicia, insultando a aquellos que lo hacen.

En la grabación, se le puede escuchar al profesor diciendo cosas terribles sobre aquellos que sirven en la milicia de Estados Unidos:

“Ellos no son pensadores de alto nivel, ellos no son personas académicas, no son personas intelectuales. Ellos son lo más bajo de nuestro bajo,” Salcido dijo durante su clase de gobierno.

Después de que la grabación fuese liberada, Salcido tuvo que enfrentarse con una reacción violenta severa. Miles de correos electrónicos abrumaron al consejo escolar, ya que veteranos y familias del personal de la milicia alrededor del mundo expresaron su disgusto.

Salcido no esperó más y se disculpó en la junta del Ayuntamiento, queriendo clarificar que sus comentarios “no tenían nada que ver con su carácter moral.”

“No creo que sea una relevación para nadie que esos que no son excelentes alumnos usualmente encuentran la milicia como una mejor opción. Esa no es crítica de nadie. Cualquier cosa que dije no tiene que ver con su carácter moral,” él dijo.

En un descanso, él les dijo a los reporteros que él cree que unirse a la milicia no es la “mejor opción” para sus estudiantes, añadiendo que “eso no significa que yo no sea anti-milicia, porque no lo soy.”

Como se esperó, el estudiante que grabó el evento tenía su propia opinión:

“Todos están en su derecho de tener su propia opinión, pero a la vez no debería estar faltándole el respeto a los veteranos que han peleado por nuestros derechos, que dieron sus vidas y hacen cosas que otras personas no estarían dispuestas a hacer,” Quiononez mencionó.

