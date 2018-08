El Cargo Dragon de SpaceX está de vuelta en la Tierra

La nave espacial transportó con éxito unos miles de libras de carga a la Estación Espacial Internacional el 29 de junio y devolvió una cantidad similar de carga inestimable, así como experimentos científicos desde órbita. Cargo Dragon es, al menos por el momento, la única nave espacial operativa en todo el mundo capaz de traer de vuelta la carga.

El vehículo fue capturado tras un aterrizaje suave en el Océano Pacífico y llevado de vuelta al Puerto de San Pedro a bordo del buque SpaceX NRC Quest la semana pasada.

SpaceX’s Dragon capsule is back at Port of LA, full of science, after a month spent at the International Space Station. #spacex #nasa pic.twitter.com/jWhZQTubgK

— Pauline Acalin (@w00ki33) August 5, 2018