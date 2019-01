El presidente Donald Trump abandonó las conversaciones de cierre con los líderes demócratas

El presidente amenaza con una declaración de emergencia nacional para conseguir dinero para el muro

El presidente Donald Trump y los líderes del Partido Demócrata se han reunido en la sala de situación este miércoles para hablar de la reapertura del Gobierno, sin embargo, después de sólo 14 minutos la reunión terminó abruptamente cuando el presidente dejó la reunión. Parece que el presidente le preguntó a la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, sobre la financiación del muro si él fuera a reabrir el Gobierno y ella dijo que no lo harían, entonces él se levantó y se fue.



El Sr. Chuck Schumer respaldó el intercambio y dijo a los periodistas fuera de la Casa Blanca que “Le preguntó a la oradora Pelosi: ‘¿Aceptará mi muro?’ Ella dijo que no. Y se levantó y dijo: “Entonces no tenemos nada que discutir “, y se fue. Una vez más, vimos una rabieta porque no podía salir con la suya “.



Esto ocurre justo después de un día desde que el Sr. Trump habló sobre emitir una declaración de emergencia nacional en su primer discurso televisado de Oficina Oval a la nación. Eso significaría abrir fondos del Departamento de Defensa para el muro sin la aprobación del Congreso. Pero los demócratas no están de acuerdo con esto, diciendo que el presidente no tiene base legal para esta acción y que sería una violación extraordinaria de las normas constitucionales que no haría frente a las impugnaciones judiciales.



El cierre comenzó el 22 de diciembre y ha afectado al 25% del gobierno y a unos 800,000 empleados federales, de los cuales alrededor de 350,000 de ellos están suspendidos, una especie de despido temporal, mientras que el resto continúa trabajando sin recibir remuneración. Este fin de semana el cierre se convertirá en el más largo de toda la historia de Estados Unidos.

Fuente: bbc.com