Intel Vaunt – Lentes Inteligentes que Lucen Normal

Intel está actualmente trabajando en un revolucionario par de lentes inteligentes diseñados especialmente para lucir normales, pero comportarse de forma futurística

La función más importante de los lentes inteligentes Vaunt es el hecho de que no lucen extraños, ni futurísticos; solo lucen como cualquier otro par de lentes.

Sin embargo, este en específico presenta grandes características. No hay una cámara para asustar a las personas, no hay botones, ni área de gestos para deslizar, no hay pantalla LCD, no hay micrófono ni bocina, tampoco hay un brazo flotando frente al lente.

Desde afuera, solo lucen como lentes. Sin embargo, cuando los está usando, usted ve un flujo de información que parece una pantalla, pero en realidad es proyectado en su retina.

Vaunt es simplemente un sistema para exhibir información en su visión periférica. Puede mostrarle mensajes simples como notificaciones y direcciones. Además, trabaja sobre Bluetooth con Android y iPhone justo como lo hace un smartwatch, tomando comandos desde una aplicación que es ejecutada en el fondo.

Además, ya que la información es directamente proyectada en su retina, la imagen siempre está enfocada. Además, significa que la pantalla funciona igual de bien que en lentes graduados.

También presenta una aplicación procesadora y otros sensores e incluye un acelerómetro y una brújula para que pueda detectar gestos básicos de la cabeza y saber cuándo está mirando.