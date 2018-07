Sony sube la película entera a YouTube en lugar del tráiler

El video estaba, sin duda, marcado como el tráiler de la última película de Sony, “Khali the Killer,” pero uno de los más grandes errores de aquellos que tuvieron el trabajo de subirlo a YouTube fue que no revisaron su duración antes de hacerla disponible a la Internet.

Así, en lugar de un vídeo de dos o tres minutos, las personas obtuvieron un vídeo de 90 minutos, que proporcionó a los espectadores más que sólo escenas principales y resúmenes de la película.

El vídeo estuvo disponible en línea durante unas seis horas antes de ser borrado, pero, obviamente, no antes de que las noticias sobre este error se hubieran difundido por toda Internet. El vídeo registró más de 11.000 vistas durante este tiempo.

En cuestión de solo minutos, varios comentarios y publicaciones sobre este “error épico”, como la gente lo describió, apareció en redes sociales.

Trailers these days are so spoilery man, I mean you might as well upload the whole film amirite? Smh 🙄 😩https://t.co/eKKW6nPBtU

— daniel (@Batmite100) July 3, 2018