Acciones de Facebook Registran el Mejor Día en 2 Años mientras Zuckerberg Negocia con Legisladores

El momento en el que Zuckerberg apareció ante los legisladores de Estados Unidos hizo que las acciones de Facebook se dispararan un 4.5%

Facebook ha sufrido grandes pérdidas en el último mes, en medio de reportes de que se hizo mal uso de la información de usuarios. La causa detrás de esto es una aplicación de personalidad creada por el investigador de la Universidad de Cambridge Aleksandr Kogan, cuya aplicación fue usada por 300,000 personas. Además, Kogan también dice que él fue capaz de acceder a la información de millones de cuentas.

Zuckerberg dijo que la información fue usada más tarde por Cambridge Analytica, contra las reglas de Facebook. El abuso fue relevado primero por reporteros en The Guardian, The New York Times y Channel 4 el mes pasado. Al mismo tiempo, Cambridge Analytica estaba afiliada con la campaña de Donald Trump.

Este martes, Zuckerberg participó en una audiencia conjunta de los Comités de la Judicatura y el Comercio del Senado y declaró que Facebook está dispuesto a corregir sus problemas con su plataforma, aunque ha fallado en notificar a la FTC sobre los problemas de información.

Además, Zuckerberg dijo que él toma la responsabilidad por el contenido que puede ser encontrado en Facebook, pero el hecho de que la información cambie regularmente de manos con los anunciantes es simplemente un malentendido.

“Hay una idea errónea muy común sobre Facebook de que vendemos información a los anunciantes,” dijo Zuckerberg.

Además, él le dijo al Congreso que él está listo para darle la bienvenida a las regulaciones correctas, y que la empresa está cooperando con la investigación del Abogado Especial Robert Mueller sobre la interferencia en las elecciones presidenciales de 2016.

Aunque Zuckerberg ha recibido preguntas difíciles, mantuvo su opinión de que la empresa mantendrá, al menos en una parte, un modelo empresarial gratuito, apoyado por anuncios, el que ha catapultado a Facebook a una de las empresas públicas más valiosas.

“Para ser claros, hoy no ofrecemos una opción para personas que pagan para no mostrar anuncios,” dijo Zuckerberg. “Creemos que ofrecer a las personas un servicio apoyado por anuncios es lo más alineado con nuestra misión de intentar conectar a todos en el mundo, porque queremos ofrecer un servicio gratuito que todos puedan tener. Esa es la única manera en la que podemos alcanzar a billones de personas.”

Fuente: cnbc.com