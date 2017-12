Cáncer de Mama – Aún Vinculado a las Píldoras Anticonceptivas

El estudio siguió 1.8 millones de mujeres danesas por más de una década y examinó las suposiciones sobre los métodos anticonceptivos modernos para las jóvenes generaciones de mujeres.

Muchos de ellos creyeron que los métodos anticonceptivos modernos son mucho más seguros que aquellos tomados por sus madres y abuelas, debido al avance en la ciencia y tecnología.

Sin embargo, el documento estimó que, por cada 100,000 mujeres, el uso humano de anticonceptivos lleva a 13 casos adicionales de cáncer de mama por año. Esto significa que, por cada 100,000 mujeres que usan anticonceptivos hormonales, hay 68 casos de cáncer de mama por año, comparado a los 55 casos al año entre aquellos que no usaban tales métodos.

Aunque ya se ha establecido un vínculo entre las píldoras anticonceptivas y el cáncer de mama hace unos años, este estudio en particular busca examinar los riesgos que son asociados con las actuales formulaciones de píldoras y dispositivos anticonceptivos en una gran población.

Los resultados mostraron pocas diferencias en riesgo entre las formulaciones; aparentemente, mujeres que no pueden protegerse al recurrir a implantes o dispositivos intrauterinos.

“Este es un estudio importante porque no tenemos idea de cómo las píldoras modernas comparadas a las píldoras antiguas en términos de cáncer de mama y no sabíamos nada sobre los DIU,” dijo la Dra. Marisa Weiss, una oncóloga que fundó el sitio web breastcancer.org y no estuvo involucrada en el estudio. “Los ginecólogos solo asumieron que una dosis menor de hormona significó un riesgo menor de cáncer. Pero el mismo riesgo elevado está ahí.”

“Es pequeño, pero puede medirse y si se suma los millones de mujeres tomando la píldora, es una significante preocupación de la salud pública,” añadió la Dra. Weiss.