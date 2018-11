Hoy, 6 de cada 10 votantes elegibles podrían no votar – Aquí está por qué

La nación vota hoy, o para ser más específica, 4 de cada 10 personas que son elegibles para votar lo hará – aquí está por qué el resto no

La democracia es un pensamiento hermoso, pero no está ocurriendo exactamente como debería, ya que no todas las personas eligen participar en ella. Al echar un vistazo a la historia de las elecciones de mitad de período, tenemos una cosa clara: hay una mayoría de personas que son elegibles para votar, pero que no ejercen su derecho.

En las últimas elecciones de mitad de período (2014) sólo votó el 36% de la población elegible. Este es el porcentaje más bajo en más de 70 años.

Sin embargo, ¿cuáles son las razones por las que la gente no ejerce su derecho democrático a expresar su elección mediante el voto?

Apatía

Esto es lo que Trump dijo en Missouri durante el fin de semana: “Estas son las elecciones de mitad de periodo. Nadie pensó que las elecciones intermedias fueran tan importantes durante años.

Durante años. Nadie pensó en las elecciones intermedias. Ya sabes, escuchas las elecciones de mitad de período, es como si fuéramos a dormir, ¿verdad?”

Desafortunadamente, esto sucede ser cierto. Aunque la carrera presidencial es definitivamente interesante para la mayoría de la gente, las evaluaciones intermedias ni siquiera están cerca. Los votantes tienden a no estar interesados cuando se trata de la idea de esperar en una fila para votar por candidatos que tal vez ni siquiera conocen.

Reglas para votar

El mayor impedimento a que se enfrenta la gente es el hecho de que los Estados Unidos no registran automáticamente a las personas para votar cuando tienen 18 años. Esto significa que la gente necesita registrarse.

Por lo tanto, cuando llega el Día de las Elecciones, quedan fuera del proceso. Hay 17 estados donde puedes registrarte el mismo día en que votas. Sin embargo, esto deja 33 estados donde esta opción no está disponible (y cada uno de estos estados tiene reglas muy específicas y únicas sobre cómo registrarse).

La gente está ocupada

Esta es quizás una de las excusas menos interesantes que la gente ofrece para no votar. En 2012, el 19% de los votantes registrados que no ejercían su derecho dijeron que estaban ocupados. El número bajó al 14% en 2016. ¿Qué ha cambiado? Uno de cada cuatro no votantes mencionó que odiaba a los 2 candidatos en 2016.

Sin embargo, ¿podría 2018 romper este molde? Esto es lo que Trump dijo este domingo:

“Nunca ha habido multitudes como esta, para que entiendas, en la historia de la política. Nunca has tenido multitudes como esta para las elecciones de mitad de período. Nunca ha habido multitudes como esta”.

