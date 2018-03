Mujer de la Fotografía – Un Poema Acerca de XXX Nominal Encanto

Mujer de la fotografía

imágenes rompió cuando las mujeres se sienten sexy.

figura Femenina, fotografía

cuerpo cubierto con nada

o prendas íntimas

XXX nominal encanto.

pinto

lucha a través de condenar voces

dentro y fuera de mi cabeza.

oigo gritar

exigentes algún tipo de tregua

un final a mi exploraciones.

imágenes Encantadoras

las mujeres y de sentirme sexy

a veces gritando por más

a veces se esconden en los armarios

a veces cubriendo todo en las rosas.

Para aliviar mi conciencia

o es caer en línea?

I batalla de ida y vuelta

íntimo glamour fotografía

considerar todos los

limpie mi auto inflingido las heridas.

pregunto por qué

¿cuál es el problema?

Cuando va a ser gratis?

(Una dicotomía seguro!)

yo mezcla de todos los colores juntos

modular cada objetable de sonido

y decidir.

decido que debo arriesgarme

llegar a conocerme a mí mismo

a pesar de las telarañas

que se amontonan en las paredes.

Barrido de distancia de otras personas

y sus ruidos

sus propias mediciones

que se unen a estructurado de libros

palabras de sabiduría que dicen saber.

Que llevar a las víctimas a la impresión de carteles.

supongo que pido yo no soy uno de ellos.

Íntimo glamour fotografía

bien definido de encaje

romántico cura para la privada

y consciente de sí mismo

modesto almas.

Tomar fotos femeninas

de las mujeres hermosas

la diosa de las mujeres

vestidos en nada

la celebración de mi cámara estable

estable como ella va

reunión XXX nominal en mí

sí, supongo que

que es lo que se siente ahora

sí, supongo.

Take it off

mantener esa pose!

buena pinta?

un Aspecto joven?

Aspecto hermoso suficiente para pintar?

Buscando sexy suficiente para sentirse seguro

dentro de un piadoso paisaje?

las Voces

nunca termina de voces.

voy a coger hasta cuando puedo.

Por ahora?

Sí, voy a la huelga que pose

intimidado a veces

sin embargo, todavía la pintura de imágenes

de que exótico lado de mí

definida

en la mujer de la fotografía.

Fotos



Por cuncon de Pixabay