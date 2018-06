Periodista ruso no está tan “muerto” como se reportó

Arkady Babchenko es un periodista disidente de Rusia que se mudó a Kiev con su esposa y familia en febrero de 2017. Participó en un elaborado plan con el Servicio Secreto de Ucrania para frustrar un complot de Moscú.

Ucrania anunció este martes, 29 de mayo que Babchenko, quien es un crítico de Kremlin y un corresponsal de guerra veterano, fue asesinado al dejar su departamento en la capital de Ucrania para comprar pan. Él había sido disparado tres veces en la espalda. La persona que lo descubrió acostado en sangre fue su propia esposa. De acuerdo con el reporte hecho el jueves, el periodista murió en su camino hacia el hospital.

El siguiente paso fue hecho por Volodymyr Groysman, el primer ministro de Ucrania, quien instó en acusar al Kremlin de esta “muerte” e incluso indicó que el periodista había sido víctima de un complot debido a su trabajo profesional. Para hacer que las cosas luzcan aún más realistas, las autoridades han liberado un boceto del potencial asesino, un hombre de edad mediana que tenía una barba y usaba una gorra de béisbol.

Sin embargo, las cosas se volvieron aún más sorprendentes unas horas después del anuncio de la “muerte” del periodista, ya que las autoridades, junto con Arkady Babchenko, aparecieron en una conferencia de prensa el miércoles 30 de mayo. El Sr. Babchenko estaba bastante vivo.

El periodista ruso dijo que todo esto era parte de un plan muy elaborado – un fraude, en realidad. Los medios de comunicación del mundo entero fueron engañados, esto es seguro. Nadie, excepto los involucrados en esta operación especial, sabía lo que realmente estaba pasando, ni siquiera su esposa. Los amigos de Babchenko, familia y colegas presentaron su arrepentimiento por lo que le había “sucedido” a él e incluso lo bañaron con varios tributos póstumos. Escritores y periodistas de todo el mundo estaban ocupados escribiendo su obituario, pero no tuvieron tiempo de terminarlo, ya que Babchenko apareció vivo en una conferencia de prensa explicando por qué tuvo que fingir su propia muerte.

Parece que todo comenzó aproximadamente hace dos meses, cuando el SBU de Ucrania descubrió un plan potencial y “serio” involucrando su muerte. Él fue advertido un mes después. De acuerdo con esta declaración, él dijo que los “servicios de seguridad pública” en Moscú habían comenzado a planear su “asesinato”.

Su “muerte” fue “agendada” por Moscú el martes por la noche, cuando el anuncio también fue hecho en Ucrania.

Según Vasyl Hrytsak, el jefe de la SBU, un intermediario que sólo era conocido como “G”, había sido contactado por varias agencias espías de Rusia e incluso recibió 40.000 dólares para organizar el asesinato del periodista.

“En primer lugar, me gustaría disculparme por todo lo que has tenido que pasar, porque he estado en el funeral de muchos amigos y colegas, y conozco esta sensación de nauseas cuando entierras a tus colegas. Siento haberte impuesto esto, pero no había otra manera. Disculpas especiales a mi esposa por el infierno que ha pasado estos dos días. Olechka, discúlpame, por favor, pero no había otra manera”, explicó Arkady Babchenko en la conferencia de prensa.