Un indio fue en bicicleta a Rusia para conocer a su héroe, Messi: Una historia del mundial ‘18

En agosto del año pasado, el Sr. Francis estaba discutiendo con un amigo sobre la Copa Mundial 2018 que estaba por venir cuando su amigo le preguntó si él iría o no a ver el evento más grande de la industria del fútbol.

Pero a pesar de que parecía seguro al responder a la pregunta de su amigo, no tenía ni idea de cómo lograría comprar los boletos de avión para llegar a Rusia. Es un profesor independiente de Matemáticas y no gana más de $40 al día.

“Me di cuenta de que no tenía suficiente dinero para viajar a Rusia y quedarme por un mes. Luego me pregunté a mí mismo – ¿cuál sería la forma más económica de viajar? La bicicleta fue la respuesta,” fueron sus palabras.

Al principio, los amigos no creían que iba a hacer esto, pero el Sr. Francis ya se había decidido. Así, comenzó su épico viaje el 23 de febrero de 2018. Viajó a Dubái en avión y luego a Irán en ferry. Pero la capital de Rusia estaba todavía a 4.200 km de allí y esta era la distancia que iba a viajar en bicicleta.

¿El premio al final de este viaje? Una oportunidad para ver su ídolo – Lionel Messi, que juega para el equipo de fútbol de Argentina y que es conocido por ser el mejor futbolista del mundo.

Aunque inicialmente había establecido su ruta a través de Pakistán, después de un tiempo cambió de planes debido a las tensas relaciones con la India.

“El cambio en el plan me costó mucho. No pude llevar mi bicicleta a Dubái y tuve que comprar una nueva allí que costó $700. No era la mejor para viajes de larga distancia, pero eso es todo lo que podía permitirme”, explicó.