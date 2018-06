El IA Project Debater de IBM debate con humanos exitosamente

Durante un pequeño evento en San Francisco, el IA Project Debater participó exitosamente en dos debates organizados por IBM

El objetivo que se estableció para el AI era poder participar en una serie de argumentos razonados, respetando al mismo tiempo las normas estándar de debate: no hay información sobre el tema del debate antes del evento, no hay respuestas preestablecidas. Cada una de las partes compartió su discurso introductorio de 4 minutos, una refutación de 4 minutos a los argumentos de la otra parte y una declaración de clausura de 2 minutos.

El IA Project Debater fue capaz de sostenerse por sí solo, justo como los dos participantes humanos lo hicieron.

Esto representa un gran paso hacia delante si pensamos sobre la demonstración previa que IBM llevó a cabo, cuando Watson estrelló a su competencia en Jeopardy. Project Debater, justo como Watson, fue capaz de analizar los contenidos de toda la información disponible y responder con respuestas relevantes; sin embargo, esta vez, la respuesta fue relacionada al discurso de cuatro minutos que se llevó a cabo previamente.

Sorprendentemente, Project Debater fue capaz de citar fuentes, complacer el amor del público por los niños y los veteranos e incluso hacer una broma o dos en el proceso.

Esto es bastante impresionante, considerando que juntó la información exitosamente que es recibida solo unos cuantos minutos antes, sin preparación previa. Sin embargo, el sistema tiene millones de artículos almacenados, asumiendo que son correctos, en casi 100 áreas de conocimiento. Tan pronto como recibe un tema de debate, le toma unos cuantos minutos ir a través de ellos, decidir que hará el mejor argumento y después crear el discurso reforzando estos puntos.

Por el otro lado, el trabajo del AI era responder directamente al punto, mientras que no reponía directamente a ellos. Aunque habló en la misma área, no participó directamente en el criterio establecido por el oponente humano. La pregunta es: ¿El Project Debater no entendió el criterio, o simplemente escogió no participar en esos términos?

