13 aplicaciones que aumentan su productividad y mejoran su calidad de vida en general

Si uno de sus objetivos para este 2019 es convertirse en una mejor persona, aumentando su productividad y sus marcadores de salud, ¿por qué no usar las aplicaciones y la tecnología para su beneficio? Esto significa que podemos hacer que la presencia constante de nuestros teléfonos inteligentes sea aún más útil aprendiendo algo nuevo o manteniéndonos motivados para desarrollar hábitos saludables en cualquier momento y lugar.

Hay todo tipo de aplicaciones y dispositivos que pueden transportarlo a otra parte del mundo, controlar su salud y ayudar al medio ambiente en el camino. Pero dado que hay muchas de estas aplicaciones y productos, hemos reunido, después de un análisis exhaustivo del mercado, las mejores aplicaciones para ayudarle a ser una mejor persona este 2019.

1. Headspace

Quizás la forma más fácil y efectiva de convertirse en una mejor persona es a través de la meditación y la atención plena. Después de todo, cuando está más consciente de sus pensamientos y en sintonía con el presente, puede manejar mejor el estrés y la ansiedad, y estas cosas pueden ayudarlo a dormir mejor por la noche. También beneficia tanto al cuerpo como al cerebro.

La buena noticia es que puede usar una aplicación que lo guíe en su viaje de meditación y atención plena.

Headspace se destaca entre sus competidores porque es más vivo y colorido, gracias a su uso de personajes animados que no solo enseñan lo básico, sino que también hacen que la atención plena y la meditación sean divertidas. Es perfecto para principiantes, y las técnicas que aprenderá han sido validadas por más de 65 estudios de investigación.

2. Habitica

¿Buscas estar más motivado para alcanzar tus metas? Esta es la aplicación para ti.

Habitica adopta un enfoque creativo para rastrear y mantener buenos hábitos a través de la gamificación.

La aplicación se inspiró en los videojuegos de rol: para cada tarea que completes, tu avatar personalizado progresará. Suena simplista, pero es un excelente incentivo para mantenerse motivado al facilitar el seguimiento de sus hábitos mientras se divierte. Incluso puede hacer que sus amigos, familiares y colegas se unan a usted en una búsqueda.

3. Habit Tracker

Creando hábitos positivos y productivos de larga duración. Para mantenerme en el buen camino he estado usando una aplicación llamada Habit Tracker. Ya sea que quiera beber más agua, mejorar la postura, respirar más o ir al gimnasio varias veces a la semana, esta aplicación no solo le recordará, sino que también puede hacer un seguimiento de su progreso.

4. Peak

Si juegas constantemente en tu teléfono, esta aplicación es ideal para ti. Con Peak, juegas juegos que desafiarán tus habilidades cognitivas para mejorar tu capacidad de atención, habilidades de resolución de problemas, memoria y creatividad.

5. Blinkist

Si eres de los que encuentran que leer es una de las mejores maneras de relajarte, recopilar nueva información e incluso mejorar tus habilidades de escritura, pero no puedes encontrar el tiempo para hacerlo, entonces esta aplicación es justo lo que necesitas.

En solo 15 minutos, puede obtener información clave de los títulos de no ficción más vendidos a través de texto o audio. Como resultado, finalmente puede alcanzar la meta de leer más libros este año y adquirir más conocimientos.

6. Happify

Happify es la aplicación perfecta si buscas reducir el estrés, elevar el optimismo, enfocarte en la positividad, vencer la negatividad y aumentar la autoestima. Es interactivo y divertido de usar. Personalmente lo uso para expresar gratitud y agradecimiento a través de los ejercicios cortos proporcionados.

7. y 8. Think Dirty & Fooducate

Piensa sucio es una de mis aplicaciones favoritas que he estado usando en 2017. ¡Es rápido y fácil y puede cambiar completamente la salud de ti y tu familia como lo conoces! Think Dirty es una aplicación que analiza los productos comprados comercialmente para clasificarlos en su medidor de carcinogenicidad, toxicidad para el desarrollo y la reproducción, y alergias e inmunotoxicidades.

La aplicación analiza incluso lociones, limpiadores, jabones, champú / acondicionador, maquillaje y cualquier otra cosa que puedas imaginar.

Fooducate es muy similar a Think Dirty en el sentido de que escanea productos comerciales para probar el nivel de seguridad y daños en el cuerpo. Fooducate escanea los alimentos y cualquier tipo de producto en una tienda de comestibles para determinar su información nutricional.

9. Drops

Aprender un nuevo idioma conlleva una variedad de beneficios, como aumentar la capacidad mental, mejorar la memoria y mejorar la toma de decisiones. También puede mejorar áreas como matemáticas, lectura y comprensión. Eso no quiere decir que el crecimiento de nuestra economía global ha hecho del aprendizaje un nuevo idioma una necesidad.

Si bien ya hay varias aplicaciones y paquetes de software que pueden ayudarte a aprender un nuevo idioma, Drops es una aplicación gratuita para iOS y Android que te permite jugar con una lista de palabras en idiomas como el español, alemán, francés, coreano, japonés. , y turco, por nombrar algunos.

10. Be Focused Pro – Temporizador de enfoque

Esta aplicación es un poco diferente a la típica aplicación de temporizador o bloqueador de distracción. Así es como funciona

● Añadir en tareas específicas

● Establecer un temporizador para esas tareas.

● La aplicación programa breves descansos para ti

Ni siquiera tienes que seguirla por tu cuenta. Al crear intervalos de trabajo, establece sus propios sprints cortos y no se bloquea en una determinada duración de tiempo.

11. Samsung Gear VR

Durante los últimos años, las personas que van desde científicos hasta activistas y artistas han usado la tecnología para mejorar su empatía. Como resultado, han logrado promover el ecologismo, reducir las bases raciales y humanizar a los enemigos políticos. También puede realizar una visita virtual al museo o tomar mejores decisiones financieras.

12. Apple Watch

Al caer en la misma categoría de aplicaciones de salud, el Apple Watch hace más que solo rastrear cuántos pasos toma en un día. También puede controlar el sueño, controlar la frecuencia cardíaca a través del ECG e incluso detectar signos tempranos de problemas de salud, como trastornos mortales de la tiroides.

También incluye aplicaciones de bienestar complementarias como MyFitnessPal, Strava, Lifesum y Pocket Yoga.

13. The To Don’t List

Esto puede parecer contraproducente, pero esta aplicación realmente lo alienta a postergar sus malos hábitos o cualquier cosa que no quiera lograr en un día determinado. Por ejemplo, The To Don’t List podría ayudarlo a evitar malas decisiones, como por ejemplo, revisar sus cuentas de redes sociales o dejar que los platos sucios se acumulen en el fregadero durante varios días.