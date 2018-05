La voz detrás del audio “Yanny o Laurel” revela la verdad

¿Qué escuchaste? ¿Yanny o Laurel?

Este clip que dividió a la gente y comenzó discusiones tensas sobre si la persona detrás del audio estaba diciendo una palabra u otra. También hubo algunos reclamando que escuchaban ambas palabras superponiéndose encima de ellas.

La razón por la cual esta diferencia apareció en el primer lugar no está establecida. Algunos especialistas reclaman que el dispositivo en el que escuches la grabación podría causar ciertas distorsiones debido al bajo en las bocinas del dispositivo. También, parece que el sonido está distorsionado en el momento que subes o bajas el volumen, causando que escuches una palabra u otra, dependiendo en la acción que tomes.

Otros especialistas reclaman que este es un “estímulo perceptualmente ambiguo”, lo cual significa que cuando escuchas la grabación, tu cerebro no puede decidir entre las dos palabras. Adicionalmente, uno de los factores más influyentes en este caso es la edad del oyente.

La cosa es que este debate generó tantas discusiones contradictorias y por esta razón, un investigador decidió conducir una encuesta para poder determinar la causa exacta de esta diferencia. Pascal Wallisch, un investigador en la Universidad de Nueva York es el que conducirá la encuesta.

Muchos días después de este nuevo debate “vestido azul y negro vs vestido dorado y blanco”, la verdadera persona detrás de esta grabación decidió aparecer y hacer una declaración.

