PS4 E3 2018 – ¿Cuáles son los anuncios más grandes este año?

En la conferencia de prensa E3 de este año, Sony se centró en presentar cuatro próximos juegos de los que ya conocían los aficionados al juego: Death Stranding, The Last of Us Part II, Insomniac’s Spider-Man y Ghost of Tsushima.

La Electronic Entertainment Expo, por lo tanto, E3, es la exposición de gaming más grande del mundo y este año los especialistas dicen que es la más grande hasta la fecha. Las personas enamoradas del gaming tienen la posibilidad de mirar hacia las mejores revelaciones de juegos, adelantos increíbles y la posibilidad de seguir adelante con los títulos más recientes viniendo de los mejores desarrolladores.

La conferencia tendrá lugar entre el 12 y el 14 de junio y grandes editores como Nintendo, EA, Microsoft, Sony y Bethesda estarán presentes en el E3 2018 para hacer sus últimos anuncios. Algunos de estos editores ya han celebrado sus conferencias de prensa y transmisiones antes del día de apertura del evento. Aquí hay una lista de conferencias que ya han ocurrido antes del evento en sí:

Electronic Arts – sábado, 9 de junio

Bethesda – domingo, 10 de junio

Microsoft – domingo, 10 de junio

Square Enix – lunes, 11 de junio

Ubisoft – lunes, 11 de junio

Sony – lunes, 11 de junio

Nintendo – martes, 12 de junio

En lo que respecta a Sony, la empresa sorprendió a sus fans con grandes noticias.

El último adelanto de Death Stranding presenta escenas del juego real por primera vez. Los aficionados tienen la oportunidad de ver bebés y uñas de los pies en el vídeo, así como el juego real. Sin embargo, muchas cosas siguen ocultas, por lo que los jugadores tienen que descubrirlas mientras juegan.

The Last of Us Part II es sin duda uno de los juegos más esperados en este momento. Ha habido una secuela en progreso desde hace varios meses, pero Sony logró sorprender a sus fans de los juegos con un vídeo que presenta por primera vez cómo va a jugar el juego. El adelanto comienza con Ellie y después de sólo unos segundos, toda la escena se mueve en el medio de la acción, que es bastante brutal. Sony lanzó un vídeo de 12 minutos de este juego que se puede ver a continuación:

Ghost of Tsushima fue otro juego presentado en el E3. De los creadores de Infamous, este juego fue diseñado como el próximo juego de acción de Sucker Punch. Los gráficos se ven absolutamente magníficos y los creadores lograron combinar perfectamente el combate y el sigilo. Sin embargo, todavía no sabemos cuándo se lanzará el juego. Mientras tanto, puedes disfrutar el video del adelanto del juego:

El nuevo juego Spider-Man de Insomniac se lanzará en septiembre de este año, así que fans de Marvel, asegúrense de marcar la fecha. Si no puedes esperar a que llegue ese día, puedes echar un vistazo a este vídeo de 7 minutos que presenta el juego.

Otros juegos presentados en el evento E3 son: Kingdom Hearts III (Square Enix), Control (Sony), Déraciné (From Software), Resident Evil 2 (Capcom).